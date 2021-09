Seedorf: “Serie A molto equilibrata, ma le milanesi hanno qualcosa in più”

Clarance Seedorf, intervistatoda Tuttosport, ha parlato così della Serie A 2021-22: “Sarà ancora più equilibrata della scorsa stagione. Le squadre dal terzo posto in giù si sono tutte rafforzate, ma l’Inter e il Milan hanno ancora qualcosa in più, a mio avviso. Bisogna vedere come gestirà il Milan i due impegni: perché se da un lato è bello essere tornati in Champions e quindi sarà un torneo da affrontare con grandi ambizioni, anche vincere uno scudetto per un milanista, non sarebbe così male. L’Inter ha dovuto perdere giocatori importanti, non facilmente sostituibili, ma resta un’ottima squadra”.