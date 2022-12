Seedorf pronostica la finale: “Vincerà l’Argentina per 2-1”

In un’intervista rilasciata a Olé, Clarence Seedorf ha parlato della finale del Mondiale di domenica tra Argentina e Francia. Alla domanda sul pronostico del match, Seedorf ha risposto così: “Segneranno sia Messi che Mbappé. Però secondo me vincerà l’Argentina per 2-1″.

Foto: Sito Olanda