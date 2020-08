Seedorf: “Milan, 18 anni fa il mio debutto. Indimenticabile”

Amarcord: diciotto anni fa Clarence Seedorf faceva il suo debutto con la maglia del Milan, come ha ricordato lo stesso ex calciatore attraverso il proprio profilo Instagram. Un sodalizio, quello con i rossoneri, durato dieci anni e destinato a scrivere pagine importanti per la storia del Milan: 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club ed una Coppa Italia. Con 432 presenze e 62 reti, Seedorf è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. Questo il suo post su Instagram: “18 anni fa ho fatto il mio debutto con la maglia del Milan contro lo Slovac Liberec. Da quel momento, tutto ciò che è venuto dopo è stato incredibile e indimenticabile. Sono grato per l’affetto che ricevo ogni giorno dai tifosi rossoneri: mi rende orgoglioso per quello che abbiamo conquistato assieme”.

Foto: profilo Instagram Seedorf