Seedorf: “La nuova Champions mi intriga. Il Real è la squadra da battere”

Clarence Seedorf, ex centrocampista olandese, ora opinionista, ha parlato del format della nuova Champions, in partenza oggi, alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Sono curioso. Mi piaceva la formula precedente, l’attesa dei big match era parte dello spettacolo. Ma diamo tempo al nuovo format di mostrare come è. La favorita? La storia ci dice che la squadra da battere è il Real Madrid, ma tante possono giocarsela. Il divario si è assottigliato e non ci sono partite facili: questo è il bello.

Sono convinto che come sempre Ancelotti troverà l’equilibrio al Real, anche con Mbappé. Avere lo stesso impianto permetterà a Guardiola di continuare al City a lavorare sui dettagli, aspetto su cui è molto bravo. L’organico del Psg resta tra i più competitivi a livello europeo. L’uscita di Mbappé potrebbe responsabilizzare il gruppo.

Quale percorso immagina per le italiane? Inter, Milan e Juventus hanno il dovere e le rose per ottenere la qualificazione diretta alla seconda fase. L’Atalanta avrà partite non semplici, ma può puntare in alto. Il Bologna potrà fare tesoro di questa esperienza e godersela. Per quanto riguarda le tre grandi storiche, l’Inter è una squadra matura e solida, il Milan ha il dna europeo e la Juve è andata molte volte vicina a rivincere la Champions”.

Foto: twitter federazione olandese