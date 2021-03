Seedorf carica il Milan con il video del 3-0: “Forza Milan, crederci sempre”

Clarence Seedorf ha pubblicato un video con le immagini della famosa “partita perfetta” del 2007 contro i Red Devils a San Siro, per caricare il Milan in vista della sfida di questa sera contro il Manchester United.

L’olandese, ex giocatore e allenatore dei rossoneri, ha poi scritto: “Pronto per vedere un’altra grande partita a San Siro. Quante battaglie tra Manchester United e Milan, abbiamo giocato contro degli avversari incredibili. Questa partita è stata speciale per me! Forza Milan, crederci sempre ricordandoci del nostro DNA Europeo fino alla fine”.

Foto: Twitter Milan