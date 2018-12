Seedorf: “Al Milan mi sentivo solo. Vorrei la fortuna di Inzaghi, perde e resta in panchina”

Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore del Milan, ospite di ‘Pressing’ su Canale5 è tornato a parlare dell’avventura sulla panchina rossonera: “Ho fatto degli ottimi numeri, venni ad aiutare un Milan in difficoltà. Il vantaggio di essere stato un grande giocatore dura una settimana in panchina, poi ci vuole sostanza. Mi sono sentito molto solo in quel periodo ma nonostante ciò abbiamo creato un gruppo unito per fare numeri importanti: 35 punti in 19 partite, con un gioco accettabile. Ero pronto per iniziare la nuova stagione ma hanno preso altre decisioni. Avrei voluto la fortuna di Inzaghi che può continuare a perdere e a restare in panchina”, ha chiuso Seedorf.

Foto: The Independent