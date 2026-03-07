Secondo tempo da Juve: 4-0 dei bianconeri al Pisa con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga

07/03/2026 | 22:37:34

Dopo un pessimo primo tempo, la Juve si sveglia nella ripresa e batte 4-0 il Pisa. Successo cje permette ai bianconeri di rispondere al Como in zona Champions e mettere pressione alla Roma. Juve lenta e svogliata, trova un Pisa attento nei primi 45 minuti. Al 4′ subito occasione per il Pisa, miracolo di Perin che trova una grande parata sul colpo di testa di Moreo che mette paura alla Juventus, poi la palla torna in gioca e interviene Bremer e gli ospiti conquistato un corner. Risponde la Juve al 10′ con un tiro di Thuram, largo. Il Pisa comunque tiene bene il campo, contro una Juve che vive di qualche folata di Conceicao che crea problemi sull’esterno, ma nulla di particolare.

Si va all’intervallo sullo 0-0. Juve poco energica e sotto ritmo.

Nella ripresa, Spalletti si presenta con dentro Boga e Kelly, fuori David e Gatti. E’ subito un’altra Juve. Al 54′, la sbloccano i bianconeri. Cambiaso di testa porta avanti la Juventus, dopo un gran pallone messo in area da Kenan Yildiz che con un grande tocco serve un pallone da spingere in rete per il numero 27 che esulta e ringrazia il turco.

Juve che si sblocca e gioca più fluida. Intanto nel Pisa entra Cuadrado, bersagliato da fischi del popolo juventino. Al 65′ arriva il 2-0. Conceicao viene atterrato ma l’arbitro non fischia, McKennie recupera il pallone serve Locatelli che prende il palo. Poi la palla torna indietro a Thuram a porta vuota spinge il pallone in rete.

La Juve non si ferma e cala il tris. Al 74′ è Yildiz a trovare la rete con un destro da fuori all’angolino. La Juve flirta anche con il quarto gol, che arriva all’ultima azione, al 94′ con Boga. La Juve risponde al Como, salendo a 50 punti, a -1 dai lariani e dalla Roma impegnata domani. E nella prossima giornata c’è proprio Roma-Como.

Foto: sito Juve