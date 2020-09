Il quotidiano argentino Olè riporta la notizia che il Boca Juniors avrebbe ben diciotto giocatori positivi al Covid-19 in prima squadra. Un vero e proprio focolaio per il Boca che, dopo i test fatti negli scorsi giorni in cui era emersa la positività di quattordici calciatori, a seguito di nuovi controlli Olè riporta che i contagiati sono aumentatati di ben quattro unità. Il tutto a solo quindici giorni dalla sfida di Copa Libertadores contro il Libertad.

Foto: Logo società.