CATERP-HALLER!

15.09. 2021, Champions League, si gioca Sporting-Ajax, dopo nove minuti i lancieri sono avanti per 2-0 grazie ad una doppietta di Sebastien Haller. L’attaccante ivoriano naturalizzato francese è (quasi) nella storia, solo Higuain ha fatto meglio di lui in Tottenham-Juventus del 13 febbraio 2018: due gol in poco più di otto giri di lancette. Ma questo è solo un antipasto di quello che verrà in seguito, perché Sebastien nella stessa partita realizzerà altre due reti, guadagnandosi una sedia per il tavolo dei ‘pokeristi’ della prestigiosa competizione internazionale. La sua carriera, dunque, continua ad arricchirsi di fiammate poderose. Andiamo a scoprire di più.

Sebastien Haller nasce il 22 giugno del 1994 a Ris-Orangis, piccolo comune francese situato nel dipartimento dell’Essonne nella regione dell’Île-de-France, da una famiglia originaria della Costa d’Avorio. Sin dai primi tempi dell’infanzia inizia a rincorrere il pallone e a giocare per strada con i suoi coetanei. A 9 anni, nel 2003, entra a far parte del Vigneux. Dopo 24 mesi si trasferisce al Bretigny Football e comincia a rubare l’occhio a suon di gol, assist e giocate impressionanti.

Quindi, attirati dal suo strapotere fisico (190 cm) e dalla sua velocità, i dirigenti dell’Auxerre puntano su di lui nel 2007. Dopo aver ben figurato nei vari campionati giovanili, nel 2012 finalmente debutta in prima squadra e nella prima divisione francese. Fino al 2015 colleziona 50 presenze e mette a segno 6 reti. Poi passa in prestito all’Utrecht. In tre stagioni nei Paesi Bassi accumula in totale 98 presenze e 51 gol tra campionato e coppe, numeri che gli valgono la chiamata dell’Eintracht Francoforte.

L’impatto con il calcio tedesco è ottimo e con i suoi gol, sotto la guida del tecnico Niko Kovac, trascina i compagni alla conquista della Coppa di Germania, trofeo che significa qualificazione in Europa League. In quest’ultima manifestazione arriva in semifinale l’anno successivo (sconfitta contro il Chelsea) prima di volare in Inghilterra alla corte del West Ham per 50 milioni di euro circa. Qui, il 24 agosto, realizza le sue prime due reti in Premier League, nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Watford. Tuttavia, la sue esperienza in terra britannica non si rivela molto esaltante: 53 apparizioni e 14 gol il bottino totale.

Dopodiché, l’8 gennaio 2021, si trasferisce all’Ajax per 22 milioni di euro, diventando l’acquisto più caro dell’Eredivisie. Con il club di Amsterdam si lega fino al 2025 e ritrova Erik ten Hag che lo aveva allenato ai tempi dell’Utrecht. Il suo debutto avviene nel secondo tempo di Ajax-PSV (2-2), mentre realizza il 14 gennaio seguente la sua prima rete in Twente-Ajax (1-3). Alla fine, con 13 segnature contribuisce alla vittoria di campionato e Coppa d’Olanda, senza però prendere parte all’Europa League per un clamoroso errore di compilazione della lista UEFA.

Ora sta letteralmente prendendosi la scena: 8 gol in 6 partite in questo inizio di stagione. Numeri pesanti da vero caterpillar. O meglio, da vero Caterp-Haller!

Foto: Instagram Haller