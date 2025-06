Sebastiano Esposito: “Penso a fare bene con l’Inter, più avanti vedremo cosa accadrà. Vogliamo arrivare fino in fondo”

29/06/2025 | 19:26:52

Sebastiano Esposito intervistato all’Atrium Health Performance Park di Charlotte, ha raccontato emozioni e aspettative di questa esperienza unica. “Il cambio di clima da Seattle è evidente,” ha esordito Esposito. “Sì, a Seattle faceva più fresco, ma ci dobbiamo abituare e non pensarci, come dice il Mister. Dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domani, perché è una gara molto importante per noi.” Parlando del rapporto speciale con il fratello, ha confessato: “Forse non ci stiamo ancora rendendo conto di quello che stiamo vivendo, come ha già detto lui nell’ultima conferenza, ce la ricorderemo e ne riparleremo tra qualche anno. Essere in camere insieme e vederlo felice è un’emozione bellissima: ha fatto una partita mostruosa, ma deve continuare così, il calcio è veloce e ci si dimentica in fretta. A livello personale però è bellissimo, non ce l’aspettavamo ed essere qui è un sogno.” Esposito ha poi parlato della sua esperienza con la squadra: “Qui ci sono dei campioni, per noi è un sogno essere qui con loro. Vestire questa maglia è un onore, giochiamo con dei campioni: Lautaro, Thuram… non voglio fare altri nomi perché farei dei torti agli altri.” Sulla voglia di continuare nel torneo, ha scherzato: “Temo che sarà il contrario, toccherà a noi pagare la vacanza a nostro fratello Salvatore. Speriamo di tornare il più tardi possibile così lui è in ritiro e non paghiamo niente. Per noi è molto importante passare il turno, si tratta di una competizione mondiale.” Infine, sulle sfide che lo attendono, ha detto: “Io sono qui e penso a fare bene con la mia squadra d’appartenenza, che è anche la squadra dei miei sogni. Più avanti vedremo cosa accadrà.” Come rivelato 3 giorni fa, il giovane attaccante campano ha già attirato le attenzioni della Fiorentina. Infine, riguardo alle partite di alto livello, ha commentato: “La partita con il River è stata durissima: pensavo quanto è bello prendere botte… Essere in questo torneo è bellissimo, giochiamo contro squadre di altri continenti e che praticano tipi di calcio diverso. Per me è una nuova esperienza ed è veramente bellissima.”

Foto: insta personale esposito