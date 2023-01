Sebastiano Esposito: “Orgoglioso di essere arrivato in una piazza prestigiosa come Bari. Voglio dimostrare il mio valore”

Sebastiano Esposito , da poco nuovo giocatore del Bari, arrivato in prestito dall’Inter, ha espresso su Instagram la sua felicità per il ritorno in Italia e il trasferimento al Bari.

L’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, scrive su Instagram: “Sono molto felice di essere tornato in Italia e orgoglioso di arrivare in una piazza prestigiosa e calorosa come quella di Bari. Ringrazio il direttore sportivo Polito, e la società, per la fiducia. Lavorerò al massimo per ripagarla. Con impegno, umiltà, sudore, dedizione e determinazione. Voglio fortemente dimostrare a tutti il mio valore. Non vedo l’ora di scendere in campo con la mia nuova maglia per aiutare il Bari a prendersi le soddisfazioni che merita”.

Foto: Instagram personale