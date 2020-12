Sebastiano Esposito: “Lukaku è una persona fantastica, mi ha detto che la cosa più importante nel calcio è restare umile”

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter attualmente in prestito alla SPAL, ha parlato dei suoi idoli e dei consigli ricevuti dai compagni in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio:

“Il primo poster avuto in camera, dopo Diego Armando Maradona, è stato quello di Francesco Totti. Ne ho sempre ammirato le giocate, il modo di giocare e la persona. Fortunatamente ho tanti amici che giocano a calcio, soprattutto grazie alle conoscenze nel vivaio dell’Inter, ma il migliore amico calciatore è Danilo D’Ambrosio, che mi ha aiutato tantissimo.

Romelu Lukaku è una persona fantastica: il primo consiglio che mi ha dato è stato quello di restare umile, perché non è facile nel nostro ambito lavorativo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter