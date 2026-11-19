Sebastiano Esposito: l’interesse del Napoli resiste. E parte da agosto

19/11/2026 | 08:30:35

Nella rivisitazione prevista per il prossimo mercato di gennaio, un ruolo importante per il Napoli può averlo Sebastiano Esposito. E non è una sorpresa perché la scorsa estate il club azzurro, come anticipato il 18 agosto, aveva messo gli occhi sul classe 2002, manifestando un indiscutibile gradimento. Poi il Napoli tenne sia Noa Lang che Neres, non trovò una soluzione per Lucca e non ci furono sviluppi per Esposito, quasi una settimana dopo (il 24 agosto) spuntò il Sassuolo che chiuse l’operazione con il Cagliari in prestito oneroso (un milione), diritto di riscatto a 11 e percentuale da futura rivendita del 15 per cento. Il Sassuolo la spuntò sul Torino e anche sul Genoa che in extremis cercò di inserirsi. L’interesse del Napoli resiste diverse mesi dopo, considerato che Sebastiano può coprire tutti i ruoli d’attacco e all’occorrenza gioca da finto centravanti come sta facendo nell’attuale esperienza in Emilia. Chiaramente devono esserci le condizioni giuste e la volontà del Sassuolo che potrebbe chiedere condizioni più alte rispetto agli 11 milioni da versare al Cagliari nel caso in cui esercitasse il diritto. Ma di sicuro Esposito va inserito nella lista dei profili seguiti del club azzurro, una prosecuzione dell’interesse manifestato già durante le ultime settimane della sessione estiva di calciomercato.

foto sito cagliari