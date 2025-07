Sebastiano Esposito, il giramondo vuole tenersi stretta la Serie A

03/07/2025 | 10:02:48

Sebastiano Esposito il giramondo vuole mettere radici in Serie A. L’attaccante di proprietà dell’Inter, oggetto del desiderio della Fiorentina ma non solo, dopo la buona annata con la maglia dell’Empoli potrebbe ripartire ancora dalla Toscana. Nonostante le recenti prestazioni con l’Inter al Mondiale per Club, il futuro di Sebastiano sembra lontano da Milano. 10 reti in 37 presenze con la maglia dell’Empoli sembrano aver convinto della crescita dell’attaccante che in passato abbiamo visto spesso all’estero, con le esperienze al Basilea e all’Anderlecht, prima delle esperienze in B con Bari e Sampdoria. Adesso che ha riabbracciato la Serie A grazie all’Empoli, vuole tenerla una volta per tutte. E Firenze potrebbe essere la prossima meta del viaggio di Esposito.

Foto: Instagram Esposito