Sebastiano Esposito: “Ho fatto il giro del mondo per tornare a questi livelli. La maglia dell’Italia è un privilegio”

02/10/2026 | 23:55:07

Le parole di Sebastiano Esposito alla Rai dopo il pareggio contro la Francia: “Ho cercato di mettere in campo spirito e abnegazione, so che quando indosso questa maglia è un privilegio. Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno di tempo. Nelle ultime due partite e anche col Belgio in alcuni tratti abbiamo fatto abbastanza bene, non è facile giocare contro questi campioni ma abbiamo fatto una grandissima partita. Potevamo fare meglio in alcuni frangenti, abbiamo fatto una buona gara. Solo due partite con l’Italia? Il mio percorso è stato un po’ turbolento, da quando avevo 16 anni ero più o meno a questi livelli, poi ho fatto il giro del mondo per tornarci, sono molto contento di essere tornato a questi livelli, giocare contro questi campioni è veramente dura però sono contento. Gli errori fanno parte del passato e del percorso, li ho fatti, qualcuno mi ha aiutato a farli ma fa parte del gioco, sono molto contento, mi godo il momento ma tra tre giorni c’è un’altra partita fondamentale affrontarla con voglia ed energia”.

foto x azzurri