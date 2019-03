Sebastiano Esposito: dai retroscena Psg alla blindatura Inter

Il nuovo che avanza? Forse qualcosa in più. Sebastiano Esposito classe 2002 è un talento purissimo, centravanti di qualità assoluta e dai numeri impressionanti, l’Inter lo coccola e se lo tiene stretto. Se ne sono accorti anche in prima squadra, una recente rovesciata ha fatto il giro del web. Ma chi ha avuto e ha l’opportunità di ammirarlo in Primavera su Sportitalia, anche nell’ultima esibizione contro la Juve, ha avuto conferme di ogni tipo. Lo scorso gennaio vi avevamo anticipato l’offerta importante del Paris Saint-Germain nel corso di un incontro a Roma. Il club francese è andato in pressing, anzi ha aumentato il pressing e l’offerta. Avrebbe fatto di tutto per portarlo a Parigi, prospettandogli un programma ambizioso e cucito su misura per le sue ambizioni. Ma Sebastiano ha scelto l’Inter, nella sua famiglia sono tre i fratelli che hanno tanta voglia di sfondare. Lui è il gioiello che brilla sempre più, la blindatura dell’Inter è anche una sua scelta convinta. Ne risentiremo parlare.