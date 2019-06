Sebastiano Esposito da urlo: tripletta alla Roma e scudetto Under 17 all’Inter

L’Inter Under 17 è campione d’Italia. I nerazzurri di Andrea Zanchetta battono in finale la Roma e conquistano il tricolore: assoluto mattatore del match il Sebastiano Esposito, autore di una super tripletta nel 3-1 interista. Il gioellino classe 2002 ha mostrato il suo incredibile fiuto del gol segnando due reti su respinta corta di Boer, per poi chiudere i conti su calcio di rigore con un cucchiaio da urlo. Il gol nel finale di Ciervo non cambia l’esito dell’incontro e l’Inter può festeggiare lo scudetto Under 17.

Foto: Twitter ufficiale Inter