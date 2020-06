Sebastiano Esposito da Pastorello, tutto confermato: svolta imminente

Lo scorso 6 giugno vi avevamo raccontato come Sebastiano Esposito avesse deciso di dire addio all’agente Augusto Carpeggiani e di affidarsi a Federico Pastorello, che in casa Inter gestisce Lukaku, Handanovic e Candreva, e che ha un eccellente rapporto con Antonio Conte. Dieci giorni dopo nessuna sorpresa e solo conferme: il gioiello nerazzurro classe 2002 entrerà molto presto nella scuderia di Pastorello, la svolta è ormai imminente. Lo stesso Esposito ha diverse proposte sul mercato, compreso il Parma che da sempre è in pressing.

Foto: Twitter ufficiale Inter