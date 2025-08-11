Sebastiano Esposito ci riprova: dal Basilea al Cagliari. La grande occasione per l’attaccante giramondo

11/08/2025 | 15:37:32

Dopo l’annata all’Empoli, Sebastiano Esposito ci riprova. L’attaccante inizia la nuova avventura con il Cagliari dopo le visite mediche, nuova avventura per il giocatore cresciuto nell’Inter e che dopo le tappe con Basilea, Sampdoria, SPAL, Venezia, Anderlecht e Bari, gol segnati sia all’estero che in Italia, con la passata stagione che lo ha consacrato anche in Serie A, viste le 8 reti segnate in 33 presenze nell’Empoli retrocesso. In Serie B ha totalizzato 13 reti, mentre l’esperienza in Svizzera con il Basilea si è conclusa con 6 gol in 23 presenze, condite da qualche polemica. In Belgio è andata meno bene, con una sola rete in 14 presenze. Adesso Pisacane proverà a far sbocciare definitivamente il talento di Seba Esposito dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato.

Foto: insta personale seba esposito