Sebastiano Esposito atterra a Cagliari: “Ho creduto subito in questo progetto. Mi sono sentito con Pisacane”

11/08/2025 | 23:25:15

Sebastiano Esposito, come anticipato, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. L’attaccante, in arrivo dall’ Inter, ha parlato all’esterno dell’ aeroporto del capoluogo sardo.

Queste le sue parole: “Con Pisacane ci siamo sentiti già da settimane, sono felicissimo di essere qui. Ho creduto subito nel progetto del Cagliari. Coppa Italia? Spero di poter giocare. Con Caprile e Folorunsho ci siamo sentiti quasi ogni giorno, prima del mio arrivo”.

Foto: sito Inter