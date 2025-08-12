Sebastiano Esposito al Cagliari: sorpresa del 2 luglio, ora l’annuncio dell’Inter!

12/08/2025 | 18:31:48

Non abbiamo avuto mezzo dubbio sul trasferimento di Sebastiano Esposito al Cagliari, una nostra esclusiva partita il 2 luglio quando non c’erano state tracce fine a quel momento di un accostamento dell’attaccante al club di Giulini. Sono state fatte molte speculazioni, Esposito è stato mandato per ben tre volte (non da noi…) al Parma nel giro di 4-5 giorni. Pochi minuti fa il comunicato dell’Inter che annuncia il trasferimento al Cagliari, prestito con obbligo di riscatto a circa 4 milioni con il 40 per cento da eventuale futura rivendita. Già da ieri sera Sebastiano Esposito è in Sardegna dopo aver svolto le visite a Roma, pronto a una nuova avventura agli ordini di Fabio Pisacane.

Foto: Instagram personale