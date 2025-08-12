Sebastiano Esposito al Cagliari. L’annuncio dei sardi

12/08/2025 | 19:07:26

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo la nota dei nerazzurri, ecco quello del Cagliari: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030”.

Foto: X Cagliari