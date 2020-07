Sebastiani ufficializza l’esonero di Legrottaglie: “Non è più l’allenatore del Pescara”

Il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ufficializza l’esonero di Nicola Legrottaglie con una dichiarazione rilasciata a TV6:

“Quando si prendono decisioni di questo tipo. Dobbiamo avere certezze per portare più punti possibili a casa per conquistare la salvezza. La decisione non è arrivata a seguito della sconfitta contro la Cremonese, avevamo già questa idea. Sottil sostituto? Vedremo. Clamoroso ritorno di Zauri? Dobbiamo valutare una serie di cose.”

