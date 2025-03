Rabiot: “Se c’è qualcuno che non vuole andare in Champions, lo dica prima di giocare”

Il Marsiglia perde 3-1 contro il Reims. Al termine della sfida giocata nel tardo pomeriggio il centrocampista Adrien Rabiot ha analizzato la sconfitta con molta onestà: “Da un punto di vista del risultato” – le sue parole riportate da RMC Sport – “è una sconfitta che fa male. Ma fa più male ancora aver mostrato questo spirito. Abbiamo degli obiettivi, ne parliamo ogni settimana. Sì, c’è stata la pausa e non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ma ho l’impressione di vedere ragazzi che non vogliono lottare per arrivare in Champions League. È complicato, non so cosa dire”.

Poi ha continuato: “Nei duelli, nel contro-pressing, non eravamo presenti stasera. Non siamo riusciti a fermarli sui contropiedi e sui calci piazzati, anche se sapevamo che quella era la loro arma migliore. Non possiamo mostrare le nostre ambizioni e giocare una partita così. Mancano sette partite per arrivare in Champions League, ed è per questo che sono venuto qui. Se c’è qualcuno che non vuole, lo dica prima di giocare. Non capisco perché non siamo più affamati in campo. Non ci sono problemi all’interno della squadra, ma dobbiamo avere una mentalità diversa se vogliamo entrare in questa competizione”.