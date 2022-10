DEBAST, IL NUOVO CHE AVANZA

Il calcio belga, per la precisione l’Anderlecht, continuano a sfornare nuovi talenti. Dopo la generazione dei fenomeni, dei vari De Bruyne, Lukaku, Hazard, su tutti, il calcio belga non sembra destinato a tornare in un momento di crisi, come lo è stato per decenni, ma sembra sfornare ancora nuovi talenti, capaci di inserirsi con veemenza in questa generazione super.

Talenti non solo offensivi, tipo De Keteleare del Milan, giusto per citarne uno, ma anche in difesa. Ultimo, in ordine di tempo, che sta impressionando tutti, è Zeno Debast, difensore centrale classe 2003, in forza all’Anderlecht.

A soli 18 anni è passato dall’essere una brillante promessa, proveniente dal settore giovanile, ad una solida certezza del suo club. Sotto la guida di Felice Mazzù, che ha continuato il lavoro di Vincent Kompany, ex difensore al quale Debast spesso è associato. Nato ad Halle, il 24 ottobre compirà 19 anni. Debast è un difensore centrale vecchio stampo, arcigno, piede destro, che può giocare sia in una difesa a 4 che come braccetto di destra in una difesa a 3. La sua altezza, di 190 cm, gli permette di essere molto pericoloso anche con i colpi di testa. Tuttavia il suo punto di forza rimane indubbiamente la sua abilità palla al piede. Difensore centrale con indole da regista e tocco educato, è un ottimo fulcro del gioco per imbastire la manovra e possiede grandi abilità di passaggio, sia nel lungo che nel corto.

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, il 27 febbraio 2021 sigla il suo primo contratto professionistico con il club, con scadenza 2023, per poi rinnovare fino al 2025. Conta 22 presenze in prima squadra, tra campionato e coppe.

Lo scorso settembre è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore, con cui ha esordito nel match vinto per 2-1 contro il Galles in Uefa Nations League, facendo il salto diretto, dall’Under 19 delle furie rosse alla Nazionale maggiore. Ma evidentemente il suo passaggio in Under 21 è solo rimandato di poco. Anche se, dovesse continuare con questo rendimento, certamente si giocherà enormi chance di andare ai Mondiali. Avendo solo quasi 19 anni, tra un paio di anni, Debast potrebbe essere un autentico crack del calcio europeo.

Roberto Martinez, c.t. del Belgio, stravede per il giovane difensore, schierato nella gara in Nazionale in una difesa a 3, completando il terzetto con Alderweireld e Vertonghen. Non è da escludere che il talento dell’Anderlecht possa essere in lista per i Mondiali in Qatar.

Intanto il giovane Debast fa sognare l’Anderlecht e la Nazionale, che continua ad avere un giusto ricambio generazionale.

Foto: twitter Anderlecht