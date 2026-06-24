Scusate il ritardo. CR7 inizia il suo Mondiale con una doppietta all’Uzbekistan

24/06/2026 | 11:49:45

Nella manita che il Portogallo ha rifilato all’Uzbekistan, c’è la firma di un eterno Cristiano Ronaldo, grazie alla doppietta siglata nei primi 45′. Passando così dalle critiche della prima giornata agli applausi della seconda. I due gol di ieri valgono anche un record per Cristiano, che diventa il primo calciatore capace di segnare in sei edizioni diverse di Coppa del Mondo. Record su record battuti, come il collega ed eterno rivale nei paragoni Messi, diventato miglior marcatore della storia dei Mondiali. I due dimostrano di essere come il vino e con il passare dell’età migliorano sempre di più. La stampa portoghese celebra la sua star, che con una giornata di ritardo rimette, non che ne abbia bisogno, il suo nome tra i top player. A Bola infatti sottolinea come tutti i principali giocatori delle Nazionali, stiano brillando nel torneo: dai più “vintage” alle giovani promesse come Yamal.

Foto: Instagram Portogallo