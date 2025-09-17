Scuffet: “Il Napoli mi ha lasciato tanto, lì uno scudetto vale dieci. Al Pisa sono felice di trovare concorrenza”

17/09/2025 | 16:50:32

Simone Scuffet ha parlato durante il Media day del Pisa: “Sono entrato in un gruppo importante, si sta bene qui. Qualcuno già lo conoscevo, qualcun altro no. Con Nicolas avevo già lavorato a Udine, Semper lo avevo solo affrontato da avversario. La concorrenza fa parte del gioco. Napoli? L’esperienza è stata breve, però mi ha lasciato tanto, con la gioia dello Scudetto. E quando si dice che vincerne uno lì vale come dieci, è vero: la tifoseria dà veramente tanto. Stare tutti i giorni lì insegna sempre qualcosa di nuovo. Penso che sia più bello giocare contro una squadra così importante invece di andare a giocare dove ci sono meno tifosi. Noi cerchiamo il massimo livello e Napoli lo è”.

FOTO: Facebook Pisa