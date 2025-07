Scuffet: “Contento e motivato per la nuova esperienza al Pisa, mi aspetto una crescita”

20/07/2025 | 15:30:58

Intercettato da Sky Sport, Simone Scuffet ha confermato il trasferimento al Pisa: “Sono molto contento e motivato per la nuova esperienza, ringrazio il Cagliari per questi ultimi due anni e per la fiducia. Da Pisa mi aspetto una crescita a livello personale e di poter dare una mano”.

FOTO: Sito Napoli