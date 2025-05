Scudetto Napoli, la foto con la coppa

24/05/2025 | 00:20:58

E’ la serata del Napoli che si regala il quarto scudetto della sua storia. E’ festa per gli Azzurri, che stanno festeggiando in campo il trionfo, chiamati uno alla volta per la medaglia e per la coppa.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo vince il secondo scudetto da capitani e alza la coppa.

Foto: Serie A Twitter