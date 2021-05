Scudetto Inter, Moratti: “Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista anche a La Gazzetta dello Sport in merito allo scudetto nerazzurro.

Queste le se parole: “Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura. Il tecnico ha meriti enormi, con un rinforzo per reparto l’Inter può aprire un ciclo. La Superlega? Povero Agnelli, lo hanno già martellato in tanti…”.

Foto: Zimbio