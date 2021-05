Scudetto Inter, i festeggiamenti social dei protagonisti

L’Inter ha vinto il suo 19a scudetto. Uno scudetto meritato, frutto di un 2021 impressionante dei nerazzurri.

Uno scudetto festeggiato lontano dal campo per i protagonisti, che hanno dovuto attendere la fine della gara dell’Atalanta per fare festa. Una festa che è stata raccontata sui social, con tanti post su Instagram che hanno raccontato un pò lo stato d’animo dei nerazzurri.

Il difensore slovacco Skriniar ha pubblicato un DAIIIIII”, Hakimi ha scritto: “”Campioni d’Italia. This is my team! Forza Inter” e Eriksen ha pubblicato: “Campioni”.

Romelu Lukaku, uno dei grandi protagonisti del successo nerazzurro, ha così scritto: “Campioni d’Italia. Grazie ai compagni. All’allenatore e allo staff. Alla dirigenza. Ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Il sogno è diventato realtà”.

Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)



Foto: Twitter Inter