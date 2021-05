Scudetto Inter, arriva il messaggio di Mauro Icardi

L’Inter conquista il suo diciannovesimo Scudetto dopo la vittoria di Crotone e il pareggio dell’Atalanta. Per i neroazzurri tantissimi messaggi e complimenti: tra questi c’è anche quello dell’ex capitano Mauro Icardi. L’attaccante del PSG ha pubblicato una storia su Instagram: “Complimenti Campioni”, corredata da una foto che inquadra i tifosi in Piazza Duomo durante i festeggiamenti. Un bel gesto, quello dell’argentino, che non si era lasciato bene con l’ambiente neroazzurro.

FOTO: Twitter Inter