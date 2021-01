Scozzarella, la Serie A perduta all’improvviso. E una nuova rincorsa

Quando un calciatore perde la Serie A conquistata con tanta gavetta, non è una bella cosa. Anzi, si tratta di una notizia da non mettere in primo piano e in prima fila. E’ il caso di Matteo Scozzarella, non è più un ragazzino (33 anni a giugno) che che dopo tantissimo sudore aveva conquistato a Parma l’empireo. Lo presero dal Trapani a gennaio 2017, gli affidarono le chiavi del centrocampo e fu subito grande feeling. Ora, pensare che debba andar via dalla Serie A in un gennaio complicatissimo e nel bel mezzo della situazione che sta vivendo il Parma, non è sicuramente una cosa da tramandare. Per Scozzarella, che perde la Serie A, e per il club che è alle prese con un momento davvero difficile. Con tutto il rispetto per le ambizioni del Monza: la rincorsa di Scozzarella riparte da lì, certo, ma dopo aver perso l’empireo conquistato con tanta fatica…

Foto: Sito Monza