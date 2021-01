Scozzarella: “Al Monza per tornare subito in Serie A”

Il Monza ha ufficializzato la scorsa settimana l’ingaggio di Matteo Scozzarella. Il giocatore oggi si è presentato alla piazza in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Le sensazioni sono bellissime e confermano quanto mi avevano detto Galliani, Brocchi e Antonelli. Mi hanno trasmesso entusiasmo ed è quello che ho trovato qui in questi giorni. Sono qui per la promozione ed è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire qui e intraprendere questo percorso. Ho già conquistato una volta la Serie A, assieme a Nino Barillà, e sarebbe bello ripeterlo anche qui. Fisicamente sto cercando di mettermi in condizione e penso che fra qualche giorno potrò mettermi al lavoro coi compagni. Ogni inizio stagione mi pongo l’obiettivo di essere d’aiuto alla mia squadra e ai miei compagni e cercherò di fare lo stesso qui aiutando gli altri a dare il meglio di loro stessi. La Serie B è un campionato competitivo, in cui ho giocato per parecchi anni, e ci sono tante squadre competitive che lottano per il nostro stesso obiettivo. Per cui dovremmo essere bravi per conquistarlo. Il mio obiettivo è tornare subito in Serie A ed è lo stesso della società e dei miei nuovi compagni”.

Foto: Sito Monza