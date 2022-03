Scozia, mano tesa all’Ucraina: “Supporto alla Nazionale per preparare gli spareggi mondiali”

La l’Ucraina è ancora in corsa per la qualificazione al prossimo mondiale, sebbene il calcio non rappresenti chiaramente la priorità per un paese che si sta strenuamente difendendo dall’invasione russa iniziata giovedì. Nella prima partita degli spareggi necessari per ottenere il pass utile a volare in Qatar la Nazionale dovrebbe affrontare la Scozia, con la federazione di quest’ultimo paese che ha teso una mano nei confronti degli avversari, offrendosi di supportare i calciatori nella fase di preparazione dell’incontro nel caso in cui quest’ultimo dovesse venire disputato.

Supporto è stato offerto anche alla Nazionale ucraina femminile, che dovrebbe affrontare la Scozia nel mese di aprile nella gara valida per il girone di qualificazione al Campionato del Mondo in programma nel 2023.

Questo il comunicato del presidente della FA scozzere Rod Petrie: “Rimaniamo in contatto con la UEFA e la FIFA per quanto riguarda la disputa dei playoff per la Coppa del Mondo FIFA maschile e delle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile e ci siamo offerti di supportare la preparazione dei nostri colleghi ucraini nel miglior modo possibile in queste circostanze difficili”.

Foto: Twitter FA Scozia