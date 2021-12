Si è concluso oggi l’ultimo turno del 2021 nella Premiership scozzese che ha visto i Rengers chiudere la prima parte di stagione in testa alla classifica con 51 punti: decisiva la vittoria per 2-0 contro il St Mirren. A seguire, staccato di sei lunghezze il Celtic, nonostante la vittoria di oggi per 1-3 in trasferta sul campo del St Johnstone. FOTO: Twitter Rangers