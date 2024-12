Scozia, McTominay è il miglior giocatore del 2024

Riconoscimento importante per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è stato eletto dalla Federcalcio scozzese il miglior giocatore del 2024. A darne l’annuncio è lo stesso organo calcistico che ha deciso di premiare il calciatore azzurro per quanto mostrato nell’anno solare. Il centrocampista scozzese, in stagione, ha collezionato 16 presenze fra le varie competizioni, campionato e Coppa Italia, realizzando quattro reti e tre assist.

Foto: Instagram Scozia