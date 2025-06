Scozia, infortunio per McTominay: lascia il ritiro della Nazionale

08/06/2025 | 23:00:08

Si è fermato Scott McTominay. Il centrocampista ha accusato un problema nell’amichevole della sua Scozia contro l’Islanda di venerdì 6 giugno. Secondo quanto riportato da ‘The Scottish Sun’, il centrocampista del Napoli è uscito dal campo zoppicando e non si è allenato regolarmente in questi giorni. Questa la nota pubblicata dalla Federazione scozzese: “Aggiornamento sulla squadra. Scott McTominay e Kieran Tierney hanno lasciato entrambi il ritiro della Nazionale scozzese per infortunio”.

Foto: McTominay Instagram