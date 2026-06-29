Scozia, il CT Clarke lascia dopo 7 anni e dopo il rinnovo fino al 2030: “Con la qualificazione sarei rimasto”

29/06/2026 | 20:22:59

Il CT della Scozia, Clarke, lascia la panchina dopo l’eliminazione ai gironi del Mondiale. Nonostante un rinnovo firmato anche per Euro 2028 e i Mondiali del 2030.

Le parole rilasciate a ESPN: “Ascoltate, volevo assicurarmi che, nel momento in cui avessi sentito che era ora di fare un passo indietro, lo avrei fatto. Firmare il contratto prima del Mondiale era un modo per cercare di dare un po’ di serenità ai giocatori, sapendo che avremmo potuto continuare il percorso. Nella mia testa ho sempre pensato che se non fossimo usciti dal girone, cosa che abbiamo cercato di fare nel corso di tre tornei ormai, se non fosse successo, allora sarebbe stato probabilmente il momento giusto per fare un passo indietro. Ovviamente, se fossimo riusciti a conquistare quel punto in più e a passare il turno, probabilmente sarei rimasto e avrei provato ad affrontare un altro torneo. Sì, per certi è stata una decisione facile perché avevo già in mente cosa volevo ottenere come allenatore. Inoltre, avevo spuntato tutte le caselle. Volevo andare a un grande torneo con il mio Paese. L’ho fatto con gli Europei. Il primo Europeo non è stato del tutto un Europeo perché condizionato dal Covid. Il secondo Europeo è stato fantastico. Il torneo non è andato come volevamo, ma arrivare in Germania è stato straordinario. L’ambizione di una vita era fare un Mondiale con il mio Paese. L’ho fatto, quindi non è un brutto momento per farsi da parte”.

Foto: X Scozia