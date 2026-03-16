Scozia, i convocati per la Nazionale: ci sono Gilmour e McTominay

16/03/2026 | 18:10:57

La Scozia ha diramato la lista dei convocati per le gare di marzo. Si tratta di due amichevoli visti che i britannici sono già qualificati al Mondiale. Ci sono i napoletani Gilmour e McTominay. Anche il bolognese Ferguson e Che Adams del Torino.

Di seguito l’elenco completo dei convocati della Scozia.

Portieri:

Scott Bain, Angus Gunn, Liam Kelly

Difensori:

Grant Hanley, Jack Hendry, Dom Hyam, Ross McCrorie, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Centrocampisti:

Ryan Christie, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Irving, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller

Attaccanti:

Ché Adams, Tommy Conway, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, George Hirst.

Foto: sito Napoli