Scozia, i convocati per il Mondiale. Sono 4 i giocatori della Serie A
19/05/2026 | 14:00:37
La Scozia ha diramato i convocati per il Mondiale 2026. Sono 4 i calciatori della Serie A.
Portieri: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)
Difensori: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
Centrocampisti: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli)Attaccanti: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).
