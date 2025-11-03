Scozia, i convocati di Clarke: ci sono McTominay, Ferguson e Adams

03/11/2025 | 22:16:37

La Scozia ha diramato l’elenco dei convocati del commissario tecnico Steve Clarke per la sosta nazionali di novembre. Sono regolarmente presenti in lista i due centrocampisti del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour , Ferguson del Bologna e l’attaccante del Torino Che Adams.

Di seguito la lista dei convocati della Scozia per due partite della sosta di novembre:

Portieri: Scott Bain, Craig Gordon, Liam Kelly.

Difensori: Josh Doig, Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Ross McCrorie, Scott McKenna, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Centrocampisti: Ryan Christie, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller.

Attaccanti: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland.

Foto: sito Napoli