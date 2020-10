Scottish Premiership, i Rangers si prendono l’Old Firm: 2-0 al Celtic

Pomeriggio di grande calcio in Scozia, tra i Rangers di Steven Gerrard e il Celtic. Un pomeriggio ricco d’ansia e di emozioni a Glasgow per l’Old Firm con i tifosi del Celtic che, da tempo, chiamano i cugini “zombie” dopo il fallimento degli scorsi anni. Secco 2-0 dei Rangers nel derby più vecchio del mondo contro un Celtic che non è mai riuscito a entrare in partita. E’ Goldson – con una doppietta – l’eroe della giornata, il difensore 27enne ha regalato ai tifosi dei Teddy Bears un pomeriggio indimenticabile con la squadra di Gerrard che passa in testa alla classifica in Scottish Premiership. Per loro un +4 in classifica sul Celtic che giovedì sfiderà il Milan in Europa League.

Foto: twitter Rangers