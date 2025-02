Scott: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, ma per il suo modo di lavorare”

A presentarsi ai tifosi del Lecce è stato Scott. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione: “Qui voglio migliorare e crescere per diventare un calciatore importante. Mi definisco un calciatore fisico, al quale piace giocare il pallone, tuttavia devo ancora migliorare sotto questo punto di vista. Sono ancora giovane e posso crescere tanto. Qui a Lecce penso di poterlo fare. Giampaolo mi ha fatto una grande impressione, mi ha accolto nel migliore dei modi. Lui chiede molta intensità e gli piace che la sua squadra giochi a calcio. Sono stato accolto molto bene sia da lui che da tutto il gruppo in generale. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, ma per come lavora. Non è un difensore, ma è un modello per il suo metodo e la sua applicazione. Nel Lecce apprezzo molto il capitano Baschirotto”.

FOTO: X Lecce