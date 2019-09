Scoppia il caso Mitrovic: due arresti per illeciti nel calciomercato. C’è anche l’agente di Courtois

Dopo indagini svolte a Bruxelles, Londra e Monaco, due persone sono state arrestate per illeciti nel mondo del calciomercato. Ad annunciarlo è stata la Procura della Repubblica Federale del Belgio, con il Ministero delle Finanze che ha specificato in una nota: “I fatti includono il riciclaggio di denaro e la corruzione privata nel contesto del trasferimento dei calciatori“. Il caso ha le sue radici addirittura nel 2015, quando in Belgio già erano state fatte alcune indagini riguardo il trasferimento del serbo Alksandar Mitrovic dall’Anderlecht al Newcastle. Come spiega l’APF, il 24 aprile si era ripreso ad approfondire il tema ed erano state effettuate diverse perquisizioni, oggi sono arrivati i primi provvedimento: tra i due arrestati c’è anche Christophe Henrotay, procuratore di diversi calciatori belga e non solo, tra cui anche Thibaut Courtois del Real Madrid, fermato a Monaco e sospettato di aver ricevuto commissioni fraudolente.

Foto: Mundo Deportivo