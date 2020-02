Scontro tra tifosi di Bari e Lecce in autostrada: veicolo in fiamme e tratto chiuso

Momenti di tensione questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove si sono registrati degli scontri tra tifosi del Bari, diretti a Castellammare di Stabia per assistere all’incontro con la Cavese, e sostenitori del Lecce, in viaggio verso l’Olimpico per assistere al match contro la Roma. Un pullman su cui viaggiavano i leccesi è stato anche dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei soccorsi e le forze dell’ordine, mentre il tratto autostradale interessato dagli scontri è stato momentaneamente chiuso ed il traffico deviato.