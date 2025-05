Scontro tra tifosi di Atalanta e Inter: ucciso il 26enne Riccardo Claris

04/05/2025 | 14:02:45

Dramma a Bergamo dopo uno scontro tra un tifoso dell’Inter e uno dell’Atalanta. Un ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, è morto in una rissa scoppiata tra tifosi di Atalanta e Inter. La tragica notizia risale a questa notte quando, poco dopo l’una, si sarebbe consumato il delitto in una via che porta allo stadio di Bergamo. Lo riporta l’ANSA. I due avrebbero avuto una discussione animata in un bar in Borgo Santa Caterina. Ed è poi degenerata. Il 26enne è stato ucciso vicino all’ingresso di casa. A poca distanza dal corpo sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato, una sola coltellata risultata fatale.

FOTO: X