Scontro totale in Liga! Tebas: “Dire che gli arbitri siano contro il Real significa vivere in un’altra galassia”. Il Real: “Serve un nuovo presidente”

22/09/2026 | 17:44:26

Nelle ultime 48 ore, il calcio spagnolo è in preda alle polemiche innescatesi durante il derby di Madrid tra Atletico e Real, in cui l’arbitro Miguel Oritz non ha espulso il Cuti Romero e Kang-In Lee per due evidenti falli di gioco. Nel post partita, Josè Mourinho ha portato in conferenza stampa due fogli che ritraevano i due interventi scomposti dei giocatori colchoneros, etichettando l’arbitro come “povero e scarso”.

Non si è fatta attendere la risposta di Javier Tebas, presidente de La Liga che, questa mattina, sul proprio profilo X ha detto: “Sostenere che gli arbitri siano contro il Real Madrid significa vivere in un’altra galassia; è più comodo indicare una cospirazione che spiegare cosa sta accadendo in campo”.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato del Real Madrid: “Il nostro club considera intollerabile che il presidente della Liga usi la sua posizione istituzionale per continuare a screditare e attaccare il Real Madrid nel modo in cui fa in ciascuno dei suoi interventi pubblici. È anche molto preoccupante che qualcuno responsabile di rappresentare e proteggere gli interessi di tutti i club di Liga sia ripetutamente ossessionato dal prendere di mira il Real Madrid, trasformando il nostro club in un soggetto costante dei suoi attacchi pubblici.

Le sue ultime dichiarazioni sono particolarmente serie e incomprensibili, indegne di un manager responsabile, poiché sono state fatte in risposta a un articolo di un giornalista indipendente su un media digitale. Tuttavia, reagisce contro il nostro club e arriva persino a commentare la nostra strategia sportiva, che è del tutto inappropriata e irresponsabile.

È del tutto sorprendente che il presidente della Liga dedichi il suo tempo e le sue piattaforme personali a cercare costantemente di screditare pubblicamente il Real Madrid, invece di contribuire, dalla responsabilità della sua posizione, a favorire la fiducia nelle istituzioni che devono garantire l’imparzialità della competizione. Così facendo, continua a danneggiare l’immagine della nostra competizione e del calcio spagnolo in tutto il mondo.

Dato questo comportamento inappropriato, che è persistito nel tempo, crediamo che il calcio professionistico in Spagna abbia urgentemente bisogno di un leader capace di gestirlo e svilupparne il pieno potenziale con il dovere fondamentale della neutralità. Serve qualcuno che comprenda la natura del proprio ruolo, dato che il presidente della Liga non è il proprietario della competizione ma un allenatore che serve i club che la compongono e gli affida la direzione. I club hanno bisogno di qualcuno che serva questa missione con onestà”.

Foto: Sito Real Madrid