Scontro Isco-Solari, Marcelo attacca il compagno di squadra: “Per giocare bisogna lavorare”

Isco e Santiago Solari sempre più ai ferri corti. Per l’ennesima volta infatti ieri sera il centrocampista spagnolo non è stato schierato in campo dal tecnico del Real Madrid nel match di Champions League in casa della Roma. Questo fatto non fatto che peggiorare il clima tra il giocatore e l’allenatore. Le continue panchine del calciatore sono ormai diventate un caso in Spagna, dove si vocifera addirittura di una presunta lite tra i due. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il terzino blanco Marcelo che ha dichiarato ai microfoni di As: “Non sono nessuno per dare consigli. Siamo tutti adulti, padri di famiglia, sappiamo da soli quello che dobbiamo fare. Tutti i calciatori vogliono giocare, ma bisogna lavorare. È una cosa che succede a tutti. Bisogna lavorare. E non dico che Isco non lavori, ma il calcio è questo. Vedere dove si sbaglia e migliorare”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid