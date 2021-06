Scontro in Lega tra Lotito e Dal Pino per il caso Salernitana

Scontro nell’assemblea di Lega odierna tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il numero uno della Lega Calcio Paolo Dal Pino. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, tra le due parti ci sarebbe stato un pesante battibecco sul caso Salernitana, che ha fatto molto discutere. Il club campano è ancora legato a Lotito e dunque non invitato all’assemblea di oggi anche su indicazione della FIGC. Lotito che ha tempo fino al 25 giugno per formalizzare la cessione del club.

Senza dimenticarsi del fatto che Lotito è formalmente squalificato per il caso tamponi analizzati ad Avellino e dunque poteva partecipare solo a una parte dei temi del giorno e delle votazioni. Lo stesso Lotito è però intervenuto a inizio assemblea dichiarando di voler mandare a monte la riunione a causa del mancato invito della Salernitana. Dal Pino è intervenuto spiegando al presidente laziale che data la sua squalifica e il fatto che fosse presente formalmente solo con patron biancoceleste, non potesse agire per condizionare l’assemblea in merito a temi legati al club campano.

Insomma, tensione alta, poi stemperata nel corso dell’assemblea, ma il caso Salernitana è destinato a tenere banco nei prossimi giorni.

Foto: Image Sport